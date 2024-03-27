Фильцов: «Уверен, что Худяков найдёт клуб из РПЛ»

Экс-голкипер «Локомотива» Александр Фильцов высказался о будущем вратаря «железнодорожников» Даниила Худякова.

По мнению эксперта, в отсутствии игровой практики Худякову будет тяжело стать первым номером в команде Российской премьер-лиги, поэтому он может быть отправлен в аренду.

«Уверен, что он найдет клуб из РПЛ, но, думаю, у него будет вариант играть в аренде за хорошую команду Первой лиги», — цитирует Фильцова Legalbet.

Ранее появилась информация, что 20-летний Худяков может покинуть «Локомотив» предстоящим летом. В нынешнем сезоне вратарь не провел ни одного матча за основную команду.