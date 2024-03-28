«Ювентус» работает над переходом защитника «Локомотива» Митая

Защитник «Локомотива» Марио Митай может перейти в «Ювентус». Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, итальянский клуб работает над трансфером албанского футболиста. «Локомотив» оценивает Митая в 8-10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» просмотрел Митая в товарищеском матче сборных Албании и Чили, в котором уверенную победу одержала южноамериканская команда со счётом 3:0.

В текущем сезоне 20-летний защитник провёл за «железнодорожников» 19 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Албании в 1,5 миллиона евро.