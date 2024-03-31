Галактионов назвал причину нереализации момента Хамуличем

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Можно сказать, что во втором тайме, может быть, в большей степени уповали на контратаки?

- Вы знаете, случился эпизод игры, когда Сулейманов попросил замену, потому что по объективным причинам сил до конца еще нет, потому что он соблюдает пост, идет обезвоживание. Практически не ест, даже вообще не ест и подпитывает себя в определенные часы. Понятно, что сил не так много. В этом отрезке мы остались без номинальных нападающих, только с легкими игроками, такими как Глушенков и Жемалетдинов. Наверное, в этом плане было связано, когда уже по фактуре своей выпустили Хамулича в эту позицию. Более-менее стали какие-то моменты проигрываться.

- Было ощущение, что вам сегодня не хватает впереди габаритного игрока. Без Дзюбы, а Хамулич вышел только в концовке. Этого не хватало?

- Опять, немного все-таки разная манера игры. Артём - габаритный игрок, который больше любит действовать не на пространстве, а когда уже мы атакуем позиционно, в штрафной, давление. Он хорошо работает корпусом, в створе. Здесь наоборот, пространство было. Скорость, которую дали все игроки, они достаточно были неплохие. Но вот моменты, когда были прострелы, и реализация наших моментов, на один мяч больше забили, было бы, конечно, приятнее. Но и соответственно могли пропустить. «Краснодар» тоже имел возможности реализовать свои моменты.

- Хамулич сегодня имел прекрасную возможность, я видел, как реагировали игроки и скамейка. О неготовности говорят такие эпизоды?

- Неготовность не в плане функций или физических кондиций. Я думаю, что игрового тонуса, потому что он очень много пропустил и в сборной сейчас не играл по разным причинам. Я думаю, что притирки, такта, определенного чувства партнера, чувства момента, наверное, пока еще не хватает.