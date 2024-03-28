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«Краснодар» прилетел в Москву почти за трое суток до матча с «Локомотивом» фото

28 Марта 2024 • 23:19 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
31.03 19:30

«Краснодар», один из кандидатов на чемпионство в РПЛ прибыл в Москву в четверг, 28 марта. Об этом гласит пресс-служба «быков».

«Прибыли раньше обычного, чтобы привыкнуть к прохладной столичной весне и больше поработать в компании сборников. Настроение хорошее, настрой боевой», - отметили в пресс-службе команды.

Напомним, что в 22 туре РПЛ «Краснодару» предстоит сыграть на «РЖД Арене» против местного «Локомотива». Правда, игра намечена на 31 марта, а это – грядущее воскресенье.

Матч с «Локо» станет первым для старого-нового тренера «быков» Мурада Мусаева. Его назначили после того, как 12 марта «Краснодар» проиграл «Химкам» и вылетел из Кубка России при сербе Владимире Ивиче.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
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