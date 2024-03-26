Сенников: «Возможно, Митрюшкин рассматривается как замена Худякову и Гильерме»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на новость о том, что вратарь «Химок» Антон Митрюшкин по окончании нынешнего сезона присоединится к «железнодорожникам».

По мнению Сенникова, клуб рассматривает 28-летнего Митрюшкина в качестве замены для Даниила Худякова и Гилерме.

«Скорее всего, с Худяковым продлят контракт и отдадут в аренду в российский клуб, ведь в таком возрасте нужно играть, а не сидеть», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

После 20 туров РПЛ «Локомотив» расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. Свой ближайший матч «железнодорожники» проведут 31 марта против «Краснодара».