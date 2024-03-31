Сперцян прокомментировал момент с падением в штрафной «Локомотива»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- В моменте с падением был наступ на голеностоп или сверху?

- Да, чуть-чуть воткнулся. За это можно было поставить, но ладно.

- Твой отмененный гол. Сантиметровый офсайд. Как продвигалась комбинация? Ты в разных ролях был сегодня, и оттянутым нападающим, и в середине?

- То, что требовали, если не ошибаюсь, искать передачи в зоны. Был все-таки офсайд. Там Джон большой, его тяжело сдвинуть, поборолся, пришел ко мне мяч. Обидно.

- Расскажи нам о том, какие роли и новые задачи от Мусаева? У тебя была не самая привычная роль, если мы берем вест этот сезон и карьеру.

- Мы, как вы поняли, играли 3-4-3 при атаке. У нас нету двух крайних защитников, поэтому Мурад Олегович решил так. Я играл больше слева в полузащите при обороне и при атаке между линиями на левом полуфланге. Мы мало тренировались, только в Москве два дня и всё.

- Что скажешь по поводу чемпионской гонки?

- Увидим. Мы готовы. Через два тура еще… у нас еще «Зенит» дома. Сейчас выезд в Нижний непростой. Поэтому от игры к игре нужно верить и биться. И всё будет.