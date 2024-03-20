Корнеев: «Тикнизяну подойдёт команда, которая играет в три центральных защитника»

Бывший игрок сборной России Игорь Корнеев высказался о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в европейский клуб.

Эксперт не смог назвать чемпионат, который подошёл бы армянскому футболисту. При этом Корнеев рассказал, какую тактику игры должна исповедовать новая команда Тикнизяна.

«Тикнизян хочет играть и желательно в Европе. Это должна быть команда, которая играет в три центральных защитника», — приводит слова Корнеева Metaratings.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провёл за «Локомотив» 26 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.