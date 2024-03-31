Кривцов рассказал о своём состоянии

Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов высказался о своём состоянии.

Напомним, 21-летний футболист получил повреждение в минувшей игре против «Локомотива» и был заменен уже в первом тайме.

«Как самочувствие? Нормально. Что за травма? Не знаю. Серьезно ли это? Пока не знаю», — приводит слова Кривцова «РБ Спорт».

Встреча 22-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Краснодаром» завершилась ничейным результатом – 1:1.

В настоящий момент «Краснодар» располагается на второй строчке в Российской премьер-лиге, имея в своей копилке 40 баллов. Отставание «быков» от первой позиции, на которой идет «Зенит», составляет одно очко.

Полузащитник «Краснодара» Кривцов получил травму в начале матча с «Локомотивом»