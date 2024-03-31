Сперцян высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян по окончании встречи 22-го тура Премьер-лиги дал свой комментарий о чемпионской гонке.

«Краснодар» на выезде не смог выиграть у «Локомотива» и упустил возможность возглавить турнирную таблицу. «Быки» занимают второе место, отставание от лидирующего «Зенита» составляет одно очко.

- Тяжело сказать, почему не удалось выйти на первое место. Вы сами видели, где-то не реализовали моменты, где-то сыграли невнимательно. Игры продолжаются, дальше будет интереснее, - приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет против «Пари НН», игра пройдёт 6 апреля, начало запланировано на 16:30 по мск.

Сперцян в текущем сезоне провёл 20 игр в чемпионате России, забил восемь голов и сделал четыре ассиста на своих партнёров.