Терёхин: «Я бы не стал списывать «Краснодар»

Экс-игрок «Локомотива» Олег Терёхин высказался о шансах «Краснодара» в чемпионской борьбе в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Я бы не стал списывать «Краснодар», рано это делать. Да, ушел Ивич, но футболисты ведь остались», — приводит слова Терёхина «РБ Спорт».

Как считает эксперт, новый тренер «Краснодара» Мурад Мусаев уже работал в клубе, поэтому времени на адаптацию ему не потребуется.

После 20 туров кубанский коллектив находится на второй позиции в чемпионате России, имея на своем счету 40 очков. Отставание «Краснодара» от лидирующего «Зенита» составляет один зачетный балл.