Пейчинович назвал Джоковича лучшим спортсменом в истории

Экс-игрок «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович поделился мнением о своём соотечественнике Новаке Джоковиче.

«Он один из лучших, потому что долгое время находится на самом высоком уровне в своем спорте, такое редко можно увидеть. Мы живём во время, когда играет самый лучший спортсмен в истории. Надеюсь, что РФС сумеет пригласить Джоковича. Знаю, что у него тоже много обязанностей (смеётся), он много тренируется, ему нужен отдых», – приводит слова футболиста издание Metaratings.

Напомним, что сегодня, 21 марта, сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Сербии. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.