Пономарёв считает, что «Локомотив» заслуживал победы над «Краснодаром»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился комментарием о ничьей в матче 22-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Краснодар» (1:1).

По мнению эксперта, обе команды показали хороший футбол и играли на высоких скоростях.

«Но победы сегодня все же больше заслуживал «Локомотив». Они и в первом тайме много имели больше моментов, и во втором тайме давили», — цитирует Пономарёва «Матч ТВ».

Специалист признался, что ему понравился «Локомотив» без Артёма Дзюбы, ведь команда не играла одними подачами на «столба».

Следующим соперником команды Михаила Галактионова станет «Ахмат». Матч 23-го тура Российской премьер-лиги состоится 7 апреля. Начало поединка запланировано на 16:30 по мск.