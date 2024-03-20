Лодыгин заявил, что Сафонов готов играть в Европе

Голкипер греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин высказался о возможном переезде вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в европейский клуб.

«Думаю, что Сафонов готов. Он сам хочет. Ребята задавали вопросы про чемпионат Греции, но про еврокубки — нет», — приводит слова Лодыгина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов принял участие в 20 матчах Российской премьер-лиги, в которых пропустил 15 мячей и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 18 миллионов евро.