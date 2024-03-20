Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лодыгин заявил, что Сафонов готов играть в Европе

20 Марта 2024 • 14:08 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
31.03 19:30

Голкипер греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин высказался о возможном переезде вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в европейский клуб.

«Думаю, что Сафонов готов. Он сам хочет. Ребята задавали вопросы про чемпионат Греции, но про еврокубки — нет», — приводит слова Лодыгина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов принял участие в 20 матчах Российской премьер-лиги, в которых пропустил 15 мячей и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 18 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Панатинаикос Краснодар Юрий Лодыгин Матвей Сафонов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Марта
10:26
Корнеев: «Тикнизяну подойдёт команда, которая играет в три центральных защитника»
10:11
Агент: «Кайо уже работал с Мусаевым, никаких проблем»
09:45
Защитник «Локомотива» может перейти в «Ювентус»
09:15
Корнеев: «Как минимум ещё один сезон Дзюба проведёт»
19 Марта
17:39
Наумов: «Дзюба не готов к чемпионату» 1
15:46
Силкин: «После увольнения Ивича для «Краснодара» ничего не изменилось»
15:18
Агент: «Кади не покинет «Краснодар» из-за ухода Ивича»
15:04
Нигматуллин: Пользы «Локомотиву» от Дзюбы пока нет
14:42
Джанашия: «Дзюба — один из лучших нападающих на сегодняшний день»
13:30
Радич — об отставке Ивича: «В «Краснодаре» ожидали, что будут у «Зенита» выигрывать 10 очков?»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала» Почему болельщики «Спартака» ненавидят Черчесова и не хотят, чтобы он возглавил клуб В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Канселу «Барселона» выбрала первого футболиста на продажу Стала известна сумма штрафа Промеса
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста
Спортивные новости
Канарейкин: «Безусловно Кучеров стоит в одном ряду с Овечкиным» Канарейкин – об Овечкине: «Генетика чумовая, но здоровье уже подводит»: Кузнецов: «Овечкину хватит времени на рекорд Гретцки, если буксовать не будет» Каменский: «Уверен, Овечкин побьет рекорд Гретцки» Вайсфельд оценил шансы Овечкина превзойти рекорд Гретцки в НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Марта
14:14 · Россия. Премьер-лига
Transfermarkt лишил Промеса рыночной стоимости
14:08 · Россия. Премьер-лига
Кокорин мог бы играть в «Реале» - Радич
14:08 · Россия. Премьер-лига
Лодыгин заявил, что Сафонов готов играть в Европе
13:55 · Россия. Премьер-лига
Первак: «Абаскаль - не уровень «Спартака» 1
13:50 · Россия. Премьер-лига
Первак назвал тренера, который вернёт «Спартак» в чемпионскую гонку
13:37 · Россия. Премьер-лига
«Удинезе» закрыл долг перед ЦСКА
13:37 · Кубок России
Тарханов: «Уступать ЦСКА «Балтика» не намерена»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Ювентусу» не нужен защитник «Локомотива» Митай эксклюзив
13:23 · Кубок России
Тарханов: «Спартак» может дать бой «Зениту»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Нападающий ЦСКА Чалов — о возможном переходе в другой европейский клуб: «Надо доиграть сезон, а дальше посмотрим»
13:04 · Россия. Премьер-лига
Булыкин прокомментировал новость об интересе «Ювентуса» к игроку «Локомотива»
12:25 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболист «Локомотива» Идову стал игроком клуба из Медиалиги
12:14 · Россия. Премьер-лига
Представитель Сперцяна: «Мы не комментируем слухи»
12:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кононов — о поражении от «СКА-Хабаровска»: «Мы доминировали, соперник ничего не создал»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов - об Уткине: «Когда уходят такие люди, на душе пустеет»
Все новости
Рекомендуем