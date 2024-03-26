Лунёв: Удивляет нестабильность «Краснодара»

Российский вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о борьбе «Краснодара» за чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«У «Краснодара» хорошая команда. У них сумасшедшие условия. Мне кажется, одни из лучших в стране для совершенствования», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Футболист признался, что его удивляет нестабильность «Краснодара», который находится в прекрасных условиях.

На данный момент кубанский коллектив занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. Отставание «быков» от лидирующего «Зенита» составляет всего один зачетный балл.