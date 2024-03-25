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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газизов: «Верю, что «Краснодар» ещё навяжет борьбу «Зениту»

25 Марта 2024 • 11:48 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
31.03 19:30

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

По мнению эксперта, «Краснодар», занимающий сейчас второе место в турнирной таблице РПЛ, способен составить конкуренцию лидирующему «Зениту».

«Я верю, что «Краснодар» ещё в чемпионской гонке и навяжет борьбу «Зениту», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Напомним, за 10 туров до конца текущего розыгрыша чемпионата России «Краснодар» отстаёт от «Зенита» на одно очко. Свой ближайший матч «быки» проведут 31 марта против «Локомотива». Начало —  в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Шамиль Газизов

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