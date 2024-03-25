Газизов: «Верю, что «Краснодар» ещё навяжет борьбу «Зениту»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

По мнению эксперта, «Краснодар», занимающий сейчас второе место в турнирной таблице РПЛ, способен составить конкуренцию лидирующему «Зениту».

«Я верю, что «Краснодар» ещё в чемпионской гонке и навяжет борьбу «Зениту», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Напомним, за 10 туров до конца текущего розыгрыша чемпионата России «Краснодар» отстаёт от «Зенита» на одно очко. Свой ближайший матч «быки» проведут 31 марта против «Локомотива». Начало — в 19:30 по московскому времени.