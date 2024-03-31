Радченко: «Чемпионская интрига в РПЛ жива»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил состояние чемпионской интриги в Российской премьер-лиге.

«Чемпионская интрига в РПЛ жива. В верхней части турнирной таблицы большая плотность, сразу несколько команд претендуют на высокие места. Это «Краснодар», «Зенит» и «Динамо». Можно сказать, что сейчас только начался второй круг. И не забывайте про мотивацию команд, которые находятся внизу турнирной таблицы. У них тоже есть своя мотивация, они не хотят вылетать. Поэтому могут отобрать очки у лидеров», — сказал Радченко.

На сегодняшний день турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», опережающий второй «Краснодар» на два очка. Тройку лидеров замыкает «Динамо», которое отстаёт от «сине-бело-голубых» на три балла.