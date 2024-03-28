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Пикущак: «Не знаю, нравился или нет Галицкому футбол Ивича, но команда была на первом месте»

28 Марта 2024 • 13:49 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
31.03 19:30

Бывший игрок «Краснодара» Игорь Пикущак поделился мнением об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «быков».

Напомним, сербского специалиста сменил Мурад Мусаев, до этого уже работавший в «Краснодаре».

«Не знаю, нравился или нет Галицкому футбол Ивича, но команда была на первом месте, и это всем импонировало. Мурад начнёт сейчас строить футбол более атакующий. Может, будет интереснее», — цитирует Пикущака «Чемпионат».

После 20 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на одно очко. Свой следующий матч «быки» проведут 31 марта против «Локомотива».

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Краснодар Игорь Пикущак Владимир Ивич Мурад Мусаев ещё теги

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