Митай рассказал, что его впечатлило в Каррере

Защитник «Локомотива» Марио Митай, ранее выступавший за греческий АЕК, поделился мнением о бывшем главном тренере «Спартака» Массимо Каррере.

Албанский футболист назвал итальянца честным человеком, который искренен со всеми своими подопечными.

«Я был в курсе, что Массимо тут обожают. Самое главное, что меня в нём впечатлило — это честность. Поэтому мы пахали и выходили играть в первую очередь за него», — цитирует Митая Sport24.

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского тренера «красно-белые» сумели выиграть чемпионат России.