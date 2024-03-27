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Митай рассказал, что его впечатлило в Каррере

27 Марта 2024 • 17:01 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
31.03 19:30

Защитник «Локомотива» Марио Митай, ранее выступавший за греческий АЕК, поделился мнением о бывшем главном тренере «Спартака» Массимо Каррере.

Албанский футболист назвал итальянца честным человеком, который искренен со всеми своими подопечными.

«Я был в курсе, что Массимо тут обожают. Самое главное, что меня в нём впечатлило — это честность. Поэтому мы пахали и выходили играть в первую очередь за него», — цитирует Митая Sport24.

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского тренера «красно-белые» сумели выиграть чемпионат России.

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Евро-Футбол.Ру,
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