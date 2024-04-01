Сильянов рассказал, на что «Локомотив» может претендовать в этом сезоне

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Краснодаром», 1:1.

- Как восприняли ничью с «Краснодаром», учитывая, что проигрывали по ходу матча?

- Обидно. Первый тайм был неплохой. Правда, пропустили дурацкий, ненужный мяч. А так моментов у нас было достаточно много, но мы не сумели их реализовать. На второй тайм вышли не так хорошо, как на первый. Не знаю, с чем это связано. Хорошо, что не проиграли.

- Насколько автогол Сулейманова подкосил «Локомотив»?

- Да нет, не подкосил. Просто обидно пропускать такие нелепые, случайные мячи. После этого гола мы неплохо играли в первом тайме.

- Насколько тяжело было готовиться к игре с командой, у которой поменялся тренер? Даже футбольные эксперты затруднялись предположить, чего ожидать от «Краснодара».

- Перед матчем обращали внимание на схему игры. В целом никаких сюрпризов соперник не преподнес.

- На своем поле «Локомотив» проиграл только «Оренбургу», и с «Краснодаром» удалось спастись. В чем секрет?

- Дома всегда хотим порадовать болельщиков, которые приходят на наши матчи. Мы играем для них и выкладываемся в пять раз больше.

- Ваша команда, несмотря на ничью, поднялась в таблице на пятое место. По вашим ощущениям, на что сможете претендовать в этом сезоне?

- Я надеюсь, что мы будем в топ-тройке. Это будет хорошим результатом для нас.

- Кого сможете вытеснить: «Динамо» или «Краснодар»?

- Как получится (улыбается).

Елена Григорьевская