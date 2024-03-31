Тарханов: «В матче между «Локомотивом» и «Краснодаром» жду открытую игру»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Это главный матч тура. «Краснодар» на втором месте, «Локомотив» тоже совсем недалеко. Жду открытую и яркую игру. Атакующие линии у команд сильные, жду упор именно на атаку. «Локомотиву» отступать некуда. Если проиграют, то отрыв от медалей будет огромным. А «Краснодару» тоже нельзя проигрывать, иначе о чемпионстве можно забыть. В этой игре шансы команд равные — 50 на 50», — сказал Тарханов.

Матч «Локомотив» — «Краснодар» состоится сегодня, 31 марта. Начало — в 19:30 по московскому времени.