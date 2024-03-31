Тренер «Краснодара» Мусаев жёлтой карточкой отметил своё возвращение в РПЛ

В воскресенье, 31 марта, «Локомотив» принимает на своём поле «Краснодар» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча между командами продолжатся в эти минуты. На данный момент счет 1:0 в пользу «быков».

Для Мурада Мусаева эта игра стала первой на посту главного тренера «Краснодара» после возвращения в Россию. В концовке первого тайма наставник решил отметить свой дебют желтой карточкой. Тренер был недоволен тем, что арбитр Владислав Безбородов проглядел фол игрока «Локомотива» и слишком эмоционально стал выражать свое недовольство, за это и был награжден карточкой.

Следить за ходом матча «Локомотив» - «Краснодар» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.