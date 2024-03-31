Деменко: «Есть обида за «Краснодар», что не смог воспользоваться осечкой «Зенита»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче «Локомотива» и «Краснодара».

«Я думаю, что ни ту, ни другую команду не устроил такой результат. С одной стороны, понятно, что «Краснодар» первым забил, А «Локомотив» сравнял в концовке, и вроде бы все логично. Но я думаю, что и «Локомотив», и «Краснодар» все-таки хотели победу. Конечно, есть обида за «Краснодар», что не смог воспользоваться осечкой «Зенита». Уверен, ребята хотели выиграть и опять занять первое место. Все-таки я сказал до матча еще, что «Локомотив» - команда, против которой очень тяжело играть. Если смотреть по игре, то ни одна из команд сегодня поражения не заслуживала. То есть результат по игре, и он полностью справедлив.

Чемпионская гонка остается максимально интересной. Другое дело, жалко, что в этой ситуации «Динамо» не воспользовалось ситуацией. Было бы еще гораздо интереснее. Если бы ЦСКА еще выиграл, то это уже была бы прям гонка. Они бы тоже приблизились. Но это был бы вообще замечательный чемпионат. Но еще все-все продолжается. Сейчас мы видим, что начались перерывы, а после этого по большому счету команды-лидеры просто не могут выиграть. Тот же «Зенит» столкнулся с проблемой, то же «Динамо» столкнулось. Сейчас «Спартак» не смог выиграть. Все команды будут биться. Поэтому легких матчей точно не будет ни у кого», - сказал Деменко.