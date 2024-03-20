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Защитник «Локомотива» может перейти в «Ювентус»

20 Марта 2024 • 09:45 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
31.03 19:30

Защитник «Локомотива» Марио Митай может продолжить карьеру в «Ювентусе». Об этом сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, скауты итальянского клуба просмотрят 20-летнего албанца во время товарищеского матча его сборной против команды Чили. Эта игра состоится в пятницу, 22 марта.

В текущем сезоне Митай провёл за «Локомотив» 19 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.

После 20 туров РПЛ «Локомотив» расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. Свой ближайший матч «железнодорожники» проведут 31 марта против «Краснодара».

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