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Мор высказался о назначении Мусаева на должность главного тренера «Краснодара»

28 Марта 2024 • 11:37 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
31.03 19:30

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о назначении Мурада Мусаева на должность главного тренера «Краснодара».

Эксперт отметил, что специалиста взяли для того, чтобы «быки» играли в более атакующий футбол, к тому же практически все игроки знают его.

«У них будет больше вариантов в атаке, им будет больше позволено. При этом они не потеряют то, что было наработано при Ивиче в обороне, — заявил Мор в эфире передачи «Все на Матч» на телеканале  «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая питерскому «Зениту» одно очко. 

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Евро-Футбол.Ру,
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