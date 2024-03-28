Мор высказался о назначении Мусаева на должность главного тренера «Краснодара»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о назначении Мурада Мусаева на должность главного тренера «Краснодара».
Эксперт отметил, что специалиста взяли для того, чтобы «быки» играли в более атакующий футбол, к тому же практически все игроки знают его.
«У них будет больше вариантов в атаке, им будет больше позволено. При этом они не потеряют то, что было наработано при Ивиче в обороне, — заявил Мор в эфире передачи «Все на Матч» на телеканале «Матч ТВ».
Напомним, что «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая питерскому «Зениту» одно очко.
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