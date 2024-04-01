Сперцян высказался о своём прогрессе при Ивиче

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался по поводу решения руководителей клуба уволить Владимира Ивича с поста главного тренера.

«Отставка Ивича – это решение руководства клуба. Я не могу это комментировать», - сказал Сперцян, чьи слова приводит «Чемпионат».

В то же время футболист отметил, что под руководством Ивича он смог многому научиться.

«Ивич научил меня многому. Каждый тренер учит многому. Тяжело выделить что-то одно, в чём я прибавил при Ивиче. Во многом, что касается тактики, обороны - да всего», - поведал Сперцян.

Также Сперцян рассказал о том, что команда доверяет Мураду Мусаеву, который снова принял команду. По словам футболиста, специалисту нужно дать время, ведь принять команду по ходу сезона непросто.

Напомним, что в воскресенье «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» на выезде - 1:1. «Быки» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.