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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сперцян высказался о своём прогрессе при Ивиче

01 Апреля 2024 • 16:37 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Краснодар

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался по поводу решения руководителей клуба уволить Владимира Ивича с поста главного тренера.

«Отставка Ивича – это решение руководства клуба. Я не могу это комментировать», - сказал Сперцян, чьи слова приводит «Чемпионат».

В то же время футболист отметил, что под руководством Ивича он смог многому научиться.

«Ивич научил меня многому. Каждый тренер учит многому. Тяжело выделить что-то одно, в чём я прибавил при Ивиче. Во многом, что касается тактики, обороны - да всего», - поведал Сперцян.

Также Сперцян рассказал о том, что команда доверяет Мураду Мусаеву, который снова принял команду. По словам футболиста, специалисту нужно дать время, ведь принять команду по ходу сезона непросто.

Напомним, что в воскресенье «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» на выезде - 1:1. «Быки» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич Мурад Мусаев Эдуард Сперцян ещё теги

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