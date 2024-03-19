Вратарь «Краснодара» Сафонов: Отставка Ивича? Я сразу подумал — какой это плюс для команды

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал увольнение Владимира Ивича с должности наставника кубанского коллектива.

Футболист признался, что его тяжело чем-то шокировать, ведь он не боится перемен.

— Я не стал акцентироваться на негативных или сомнительных вопросах. Я сразу подумал — какой это плюс лично для меня и для команды, — цитирует Сафонова «Чемпионат».

По мнению вратаря, практически всегда перемены идут на пользу, если правильно это воспринимать.

В текущем сезоне Сафонов провел 20 матчей в рамках Российской премьер-лиги, в которых пропустил 15 голов и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 20 туров «Краснодар» идет на втором месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.