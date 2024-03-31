Гранат объяснил, что может помочь «Краснодару» в матче с «Локомотивом»

Экс-игрок обороны сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем матче 22-го тура чемпионата страны между «Локомотивом» и «Краснодаром».

«У «Краснодара», несомненно, остались хорошие шансы в борьбе за чемпионство. Понятно, после отставки тренера ребятам будет тяжело, но приход нового специалиста — эмоциональный всплеск. На фоне этого игроки будут демонстрировать лучшие качеств», — приводит слова бывшего футболиста национальной команды издание Sport24.

Стоит напомнить, что недавно руководство краснодарского клуба отправило в отставку Владимира Илича, который перед зимним перерывом привёл коллектив к лидерству в РПЛ.

К слову, «Локомотив» и «Краснодар» сразятся сегодня, 31 марта. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 19:30 по московскому времени.