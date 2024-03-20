Сафонов: «Сейчас в «Краснодаре» необычный период»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о ситуации, в которой оказалась его команда.

Напомним, в первых трёх матчах после зимней паузы «быки» потерпели два поражения и один раз сыграли вничью. После этого в отставку был отправлен сербский специалист Владимир Ивич.

«Сейчас необычный период в команде. Когда происходят такие изменения в клубе, команда, тренер и руководство должны сплотиться», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на одно очко. До конца сезона командам осталось провести по 10 матчей.