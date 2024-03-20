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Сафонов: «Сейчас в «Краснодаре» необычный период»

20 Марта 2024 • 16:27 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
31.03 19:30

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о ситуации, в которой оказалась его команда.

Напомним, в первых трёх матчах после зимней паузы «быки» потерпели два поражения и один раз сыграли вничью. После этого в отставку был отправлен сербский специалист Владимир Ивич.

«Сейчас необычный период в команде. Когда происходят такие изменения в клубе, команда, тренер и руководство должны сплотиться», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на одно очко. До конца сезона командам осталось провести по 10 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов

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