Игрок сборной Колумбии Кастаньо дебютировал в составе «Краснодара» в рамках РПЛ

Опорный полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо впервые появился на поле в составе «быков» в матче Российской премьер-лиги.

Это произошло на 16-й минуте матча 22-го тура РПЛ «Краснодар» - «Локомотив». 23-летний колумбиец заменил травмированного Никиту Кривцова. Это появление на поле стало первым для Кастаньо в рамках чемпионата России. Ранее футболист выходил только в кубковом матче.

Напомним, Кастаньо присоединился к «Краснодару» в начале 2024 года. За молодого колумбийца «быки» выложили мексиканскому клубу 7,3 млн евро.

Матч «Локомотив» - «Краснодар» продолжается в эти минуты. Текстовая трансляция игры доступна на портале LiveResult.

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