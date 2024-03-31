Названа причина отсутствия Дзюбы в заявке «Локомотива»

В воскресенье вечером «Локомотив» проведёт домашний матч двадцать второго тура Премьер-лиги против «Краснодара». В заявке московской команды не оказалось опытного нападающего Артёма Дзюбы.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Дзюба получил небольшое повреждение, и тренерский штаб «железнодорожников» решил не рисковать здоровьем футболиста.

Артём Дзюба в сезоне 2023/2024 провёл 23 официальных матча, в которых записал на свой счёт четыре гола и четыре результативных паса на партнёров.

Следить за матчем «Локомотив» - «Краснодар» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.