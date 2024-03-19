Нигматуллин: Пользы «Локомотиву» от Дзюбы пока нет

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился комментарием о поведении нападающего «красно-зелёных» Артёма Дзюбы.

— Со стартом чемпионата я вижу больше активности у Артёма в медиа пространстве, нежели на футбольном поле, — заявил Нигматуллин «Чемпионату».

По мнению эксперта, пока Дзюба не приносит никакой пользы «Локомотиву», а его промах в Кубке России с пенальти не позволил команде выйти в полуфинал Пути РПЛ.

В текущей кампании 35-летний форвард принял участие в 23 играх с учетом всех турниров, забил четыре мяча и записал на свой счет четыре ассиста.

Действующий трудовой договор Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до предстоящего лета.