Известны сроки восстановления Кривцова

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов получил травму в воскресном матче двадцать второго тура Премьер-лиги против «Локомотива». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», у Кривцова выявили повреждение задней поверхности бедра. На восстановление 21-летнему футболисту понадобится до трёх недель.

В сезоне 2023/2024 Никита Кривцов провёл 26 матчей, в которых записал на свой счёт два гола.

Напомним, что матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» завершился со счётом 1:1. «Быки» остаются на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Зенита» они отстают на одно очко.