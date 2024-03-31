Галактионов: Заставляли «Краснодар» действовать так, как мы хотим

Рулевой «железнодорожников» Михаил Галактионов поделился своим мнением о ничьей с «Краснодаром» в рамках 22-го тура РПЛ.

Встреча, прошедшая на стадионе «РЖД-Арена», завершилась вничью со счётом 1:1. В составе «Локомотива» отличился Максим Глушенков, а Тимур Сулейманов забил в свои ворота.

- С одной стороны, «Краснодар» давал создавать, но и мы заставляли его действовать так, как мы хотим, - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Также Галактионов заявил, что «Локомотиву» в некоторых моментах нужно более хладнокровно и мастеровито распоряжаться моментами в чужой штрафной площади.

Московский клуб имеет в своём активе 33 очка и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. «Краснодар» набрал 40 баллов и идёт на втором месте. Лидирует петербургский «Зенит», у команды Сергея Семака 41 очко.

Свой ближайший матч команда Галактионова проведёт третьего апреля в рамках Кубка России против екатеринбургского «Урала».