Мусаев: «До «Краснодара» было три-четыре звонка с РПЛ»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признался, что ему поступали предложения от других клубов Российской премьер-лиги.

Напомним, с 2021 по 2024 года Мусаев возглавлял азербайджанский «Сабах».

— В первые два года было где-то три-четыре звонка с Премьер-лиги. Я говорю, нет, извините, я сейчас никак не могу уйти, — заявил Мусаев на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По словам специалиста, один из руководителей клуба РПЛ позвонил и сказал, что завтра прилетит и оплатит неустойку.

В начале февраля Мусаев покинул «Сабах», а в середине марта сменил Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара».