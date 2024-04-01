Фассон назвал причины, по которым лидеры РПЛ в этом туре потеряли очки

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Краснодаром», 1:1.

- Как оцениваете ничью с «Краснодаром»?

- Я недоволен этим результатом, как и вся команда. Мы должны были выигрывать этот матч. Но мы имеем то, что имеем. Надо готовиться к следующей игре, которая будет совсем скоро.

- Дома весной «Локомотив» никак не может выиграть. С чем это связано?

- Трудно ответить на этот вопрос, но для того, чтобы пришли победы, нужно продолжать работать.

- В этом туре все лидеры потеряли очки. Это удивляет?

- Чемпионат в России непростой. Даже клубы из нижней части турнирной таблицы играют достойно, поэтому бывают такие результаты.

- У «Краснодара» поменялся тренер. Вместо Ивича пришел Мусаев. Что-то новое в игре «быков» увидели?

- Я не обращаю большого внимания на соперника, что у него происходит. Только на свою команду.

- Несмотря на ничью, «железнодорожники» поднялись на пятое место в таблице. На что «Локомотив» способен замахнуться в этом сезоне?

- Все, что я могу сказать, что мы будем стараться подниматься выше в таблице.

Елена Григорьевская