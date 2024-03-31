Сперцян: «Мы рады играть под руководством Мусаева»

Полузащитник «Краснодара» Эдуарда Сперцяна высказался о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера команды.

«У каждого тренера свои требования. Мы рады играть под руководством Мусаева, мы футболисты, будем делать свое дело при любом тренере», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

В первой игре после возвращения Мусаева «Краснодар» сыграл вничью на выезде с «Локомотивом» (1:1).

В нынешнем сезоне 23-летний хавбек появился на поле в 23 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

На данный момент «Краснодар» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков после 21 матча.