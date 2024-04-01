Гендиректор «Локомотива» оценил результаты команды в марте

Владимир Леонченко, который в «Локомотиве» занимает пост генерального директора, высказался по поводу выступлений команде в марте.

В трёх мартовских матчах Премьер-лиги «Локомотив» смог набрать только два очка. Кроме того, в Кубке России команда уступила «Балтике» и опустилась в нижнюю часть турнирной сетки.

«В контрольных играх команда показывала и неплохую игру, и результат. Однако официальные матчи предъявляют совершенно другие требования. В марте мы допустили слишком много ошибок. Необходимо держать уровень с первой до последней минуты, играть надёжнее», - цитирует Леонченко «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От располагающегося на вершине «Зенита» команда Михаила Галактионова отстаёт на восемь очков.