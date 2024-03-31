Агент Тормены: «Витор — один из лучших защитников РПЛ»

Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, высказался о выступлениях своего клиента в России.

Напомним, бразильский футболист перешёл в стан южан летом прошлого года из португальской «Браги».

«Витор проводит отличный сезон в «Краснодаре», он один из лучших защитников РПЛ. Несмотря на трудности, которые были у клуба недавно, Витор всё равно настроен помочь завоевать титул», — цитирует агента «РБ Спорт».

В составе «Краснодара» 28-летний Тормена успел провести 18 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

На сегодняшний день «быки» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 20 проведённых матчах. Свою следующую встречу команда Мурада Мусаева проведёт сегодня, 31 марта, против «Локомотива». Начало — в 19:30 по московскому времени.