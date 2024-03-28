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Камоцци назвал бессмысленным увольнение Ивича из «Краснодара»

28 Марта 2024 • 00:24 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
31.03 19:30

Францо Камоцци, ранее занимавший пост советника владельца «Спартака», дал свой комментарий об отставке Владимире Ивича из «Краснодара».

Ивич был назначен главным тренером «быков» зимой 2023 года. 13 марта текущего года клуб расторг с ним контракт. Вместо него команду до конца сезона возглавил Мурад Мусаев, ранее уже работавший в «Краснодаре».

- Не знаю, останется ли «Краснодар» в тройке после ухода Ивича, но уверен, что Ивич - это хороший тренер. Решение о его отставке было бессмысленным, - приводит слова Камоцци «Матч ТВ».

«Краснодар» ушёл на зимнюю паузу, находясь на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. После возобновления сезона «быки» в двух первых смогли набрать всего одно очко, после чего Ивич был уволен. Сейчас команда находится на второй строчке, уступая лидирующему «Зениту» в один балл. 31 марта «Краснодар» в гостях сыграет против «Локомотива», матч пройдёт 31 марта, начало встречи запланировано на 19:30 по столичному времени.

 

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