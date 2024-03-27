Ветеран «Локомотива» не исключил вероятную отставку Галактионова в конце сезона

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» не исключил, что клуб может уволить главного тренера Михаила Галактионова по итогам текущего сезона.

«Руководство будет само решать в конце сезона. У «Локомотива» задача, наверное, быть в тройке и выиграть Кубок России. Если ни одно из условий не будет выполнено, то есть все для этого причины увольнения. В тренерской работе очень много других критериев определения работы. Поэтому, конечно, результат – это самое главное. Однако же есть второстепенные причины. Если не выполнит задачи, то есть все основания для увольнения тренера», — сказал Булыкин.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» располагается на пятом месте, набрав 32 очка. 31 марта команда сыграет на своём поле против «Краснодара» в рамках 21-го тура чемпионата России. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.