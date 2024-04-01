Кади высказался о первых днях работы Мусаева в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Кади в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ничьей с «Локомотивом» и приходе в команду Мурада Мусаева.

- Ваша команда вела в счете в матче с «Локомотивом», но не смогла удержать победу. Как это оцените?

- Как мне показалось, по игре мы с «Локомотивом» смотрелись примерно равно. У соперника было достаточно много возможностей забить. Но у нас их было больше. Мы очень хорошо начали игру, да и во втором тайме смотрелись неплохо. Но в футболе часто теряются очки, если не получается сделать нужный счет заранее. Потом становится намного сложнее забивать.

- «Краснодар» еще в чемпионской гонке? «Зенит» в этом туре вам не удалось догнать, сможете это сделать в будущем?

- Да.

- Что изменил Мусаев, придя в команду? Появились ли новые требования к футболистам?

- Что-то он изменил, но у него не было много времени, чтобы потренировать команду в полном составе. Только два дня, когда все вернулись из сборных. Что касается требований, у каждого тренера они свои. Есть какие-то новые идеи. У Мусаева пока не получилось донести до команды абсолютно все свои требования и новшества. Но мне кажется, это еще предстоит.

- Уход Ивича не шокировал команду?

- Не буду говорить об этом.

Елена Григорьевская