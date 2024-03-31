Сперцян назвал обидной потерю очков в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после ничейного результата в матче с «Локомотивом». Поединок 22-го тура чемпионата России завершился со счетом 1:1.

«Есть ли ощущение, что упустили победу? Обидно, когда мы забили, но был офсайд, а потом сразу пропустили. Это обидно», — цитирует Сперцяна «Чемпионата».

Сейчас подопечные Мурада Мусаева идут на втором месте в Российской премьер-лиге, имея в своей копилке 40 баллов. Лидером таблицы является «Зенит», на счету которого 41 набранное очко.

В 23-м туре РПЛ «Краснодар» встретится на выезде с «Пари НН». Игра между командами пройдет 6 апреля.