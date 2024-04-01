Наумов — о ничьей «Локомотива»: Результат никуда не годится

Футбольный функционер Николай Наумов, работавший в «Локомотиве», высказался после матча 22-го тура чемпионата России между «железнодорожниками» и «Краснодаром».

По мнению эксперта, команда Михаила Галактионова показала неплохую игру, но ничья — неудачный результат.

— Команде нужно выигрывать и набирать очки, а мы все дальше и дальше от лидеров отстаем, — цитирует Наумова Vprognoze.

По итогам 21 сыгранного матча «Локомотив» находится на пятом месте в чемпионате России, набрав 33 очка. В следующем туре «красно-зеленые» будут гостить у «Ахмата». Встреча между командами запланирована на 7 апреля.