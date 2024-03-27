Божович высказался об увольнении Ивича из «Краснодара»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Миодраг Божович высказался об увольнении Владимира Ивича из «Краснодара».
Специалист отметил, что ему понятно такое решение, ведь владелец команды Сергей Галицкий оказывает серьёзное давление на главных тренеров, а Ивич является самостоятельным, поэтому, по его мнению, были серьёзные разногласия.
«Галицкий витает в облаках, что нужно поставить какой‑то красивый и атакующий футбол, да еще и с воспитанниками клуба. Это на данный момент невозможно», - приводит слова Божовича «Матч ТВ».
Напомним, что «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» одно очко.
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