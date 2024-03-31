Тарханов — о матче «Локомотив» - «Краснодар»: «Никто не наиграл на победу»

Бывший наставник «Урала» и футбольный эксперт Александр Тарханов высказался о матче 22-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Краснодар».

Команды обменялись голами и завершили свой матч вничью – 1:1.

«Результат справедливый, была равная игра. Никто не наиграл на победу. Может, где-то «Локомотив» был острее», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, в матче был «Краснодар» образца Владимира Ивича, но пока рано делать выводы, Мусаеву нужно дать время.

Сейчас кубанский клуб находится на втором месте в чемпионате России, отставая от идущего на первой позиции «Зенита» на один зачетный балл.