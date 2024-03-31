Тормена: «Краснодар» продолжает бороться за чемпионство»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался после ничейного матча с «Локомотивом». Игра 22-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1.

«Мы знаем свою цель, продолжаем бороться за первое место. Мы приехали в Москву за победой, жалко, что не удалось ее заработать», — цитирует Тормену «Спорт-Экспресс».

При этом футболист отметил, что ничья — лучше поражения, и сейчас команде нужно просто продолжать работать.

На данный момент в копилке «Краснодара» 40 очков. Благодаря такому количеству баллов клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.