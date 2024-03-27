Колосков: «Краснодар» нельзя списывать со счетов, они по-прежнему претендуют на золото»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил перспективы «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ.

Напомним, после 20 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. До конца сезона командам осталось провести по 10 матчей.

«Краснодар» нельзя списывать со счетов, они по-прежнему претендуют на золото. Команда идёт на втором месте, там собраны игроки высокого уровня, не думаю, что они сдадутся», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, в своих первых матчах после зимней паузы «Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и уступил «Ростову» (1:2). В ближайшем 22-м туре РПЛ «быки» встретятся с «Локомотивом». Эта игра состоится 31 марта.