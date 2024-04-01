Аршавин: «Краснодар» в начале освежился после Ивича, но потом команда стала больше похожа на себя прежнюю»

Бывшая звезда сборной России Андрей Аршавин дал комментарий после матча «Локомотива» с «Краснодаром» (1:1) в рамках 22-го тура первенства страны.

«В первом тайме «Локомотив» играл хорошо. «Краснодар» вышел с хорошим настроением и первые 10-15 минут тоже был хорош, старался прессинговать, у них лучше получалось. Во втором тайме «Локомотив» подустал, «Краснодар» выгрызал эпизоды в центре. Они стали больше проникать в штрафную. Для меня гол «Локомотива» в концовке не вытекал из хода игры», – приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

После этой встречи подопечные Мурада Мусаева идут на втором месте в Российской премьер-лиге, имея в своей копилке 40 баллов. Лидером таблицы является «Зенит», на счету которого 41 набранное очко.