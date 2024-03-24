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Цорн: Итальянские клубы спрашивали меня о Митае

24 Марта 2024 • 18:09 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
31.03 19:30

Футбольный функционер Томас Цорн, работавший в «Спартаке» и «Локомотиве», высказался о возможном отъезде защитника «железнодорожников» Марио Митая в Италию.

Специалист заявил, что большие итальянские команды давно следят за игрой Митая и даже спрашивали у него о футболисте.

— Лично я уверен в его качествах и считаю, если «Локомотив» получит приличное финансовое предложение, есть смысл его рассмотреть», — приводит слова Цорна «Чемпионат».

Трудовой договор Митая с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в полтора миллиона евро.

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