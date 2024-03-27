Лысцов: «Краснодар» показывает сумасшедший футбол»

Защитник «Лейрии» Виталий Лысцов поделился комментарием об игре «Краснодара» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Краснодар» — конечно, топ сейчас. Футбол показывают сумасшедший. Поэтому и гонка интересная», — приводит слова Лысцова «Чемпионат».

После 20 туров кубанский клуб находится на второй позиции в чемпионате России. В активе команды 39 набранных очков. Лидером РПЛ является «Зенит», который опережает «Краснодар» на один балл.

31 марта подопечные Мурада Мусаева встретятся на выезде с «Локомотивом». Игра 22-го тура РПЛ должна будет стартовать в 19:30 по столичному времени.